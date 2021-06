Interview mit Vorsitzendem des Hausärzteverbands Nordrhein : „Die Kollegen sind frustriert“

Hausarzt Oliver Funken in seiner Rheinbacher Praxis, die er seit 2000 betreibt. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Impfungen und Impfanfragen beschäftigen die Hausärzte seit Monaten. Das zehrt an den Nerven. Die Unruhe der Bevölkerung gipfelt manchmal in Aggression, weiß Oliver Funken, Vorsitzender des Hausärzteverbands Nordrhein, aus seiner Praxis in Rheinbach. Im Interview berichtet er vom Impfalltag – mit all seinen Herausforderungen.