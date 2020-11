„Die Küche“ in Rheinbach bleibt kalt : „Die Küche“ schließt in Rheinbach zum Jahresende

Rheinbach Rheinbacher Gastronom Christopher Nolden möchte sich auf das Catering konzentrieren – und das „Eiswerk“.

Gute Nachrichten gibt es für die Fans des hausgemachten Eises der Familie Nolden: Im Hof des Eislabors an in der Junkergasse entsteht eine neue Küche für das „Eiswerk“ und das Catering. „Das wird eine richtig schöne offene Küche mit einer Backstube, in die man von der Junkergasse aus hineinschauen kann“, kündigt Nolden an. Er hatte 2014 eigens eine Eisfachschule besucht, um 2016 das „Eiswerk“ zu eröffnen. Die aus frischen Früchten und natürlichen Rohstoffen hergestellten Kreationen fanden schnell viele Liebhaber und werden inzwischen auch in einer Filiale in Flamersheim sowie in Verkaufsstellen und Hofläden in der Region angeboten.