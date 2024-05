„Krieg der Geranien“ im Rheinbacher Theater Das sind die kuriosesten Nachbarschaftsstreits aus Voreifel und Vorgebirge

Es geht um scheinbar banale Themen: Eine Hecke wächst zu hoch, Kinder spielen zu laut, Autos stehen da, wo sie angeblich nicht stehen sollen. Und schon gibt es Zoff in der Nachbarschaft. Das Rheinbacher Theater am Lohmarkt zeigt ab dem 10. Mai in der Eigenproduktion „Krieg der Geranien“, welche absurden Auswüchse so ein anfangs oft kleiner Zwist am Gartenzaun haben kann. Und wie sieht es in der Realität aus? Ein Blick ins GA-Archiv zeigt, welche – von außen – absurden Nachbarschaftsstreitigkeiten in Vorgebirge und Voreifel bereits Gerichte und Polizei beschäftigten.