Vor 100 Jahren Die Republik währte in Rheinbach nur einige Tage

Auch im Rheinbacher Kreisblatt wurde am 26. Oktober eine Proklamation veröffentlicht, in der man die Rheinische Republik verkündete. Unterzeichnet wurde diese Veröffentlichung von lokaler Seite von einem Anton Schmitz. Er stammte aus Klein-Büllesheim und nannte sich von nun an Bezirks- oder Kreiskommissar. Karl von Jordans aus Morenhoven, damals Kreisausschussmitglied, beschrieb ihn so: „Auf dem Landratsamte in Rheinbach hatte sich ein kleiner verkrachter Rentner Schmitz als Landrat etabliert … Kein Mensch, oder nur sehr ängstliche Gemüther nahmen den Mann oder seine Bekanntmachungen ernst. Als der Mann es nach etwa 10-tägiger Herrschaft wagte, in einer Sitzung des Kreisausschusses zu erscheinen, beschimpfte ich ihn derart grob, dass er in den nächsten Tagen sang- und klanglos verschwand.“ Damit war die Episode „Rheinische Republik“ für den Kreis Rheinbach nach einigen Tagen bereits beendet.