Wiederaufbau nach der Flut Die Rettungswache in Rheinbach ist wieder einsatzbereit

Auch für die Rheinbacher Malteser ist die Flutkatastrophe nach fast zwei Jahren immer noch ein großes Thema. Jetzt gibt es in dieser Hinsicht eine gute Nachricht: Die Rettungswache in Rheinbach, das Barbara-Genscher-Haus an der Boschstraße, die von den Maltesern betrieben wird, wurde nach langer Sanierungszeit wieder eingeweiht. Auch dieses Gebäude war durch die Wassermassen Mitte Juli 2021 beschädigt worden – und zwar so stark, dass es kernsaniert werden musste. Zur feierlichen Wiedereinweihung war unter anderem Barbara Genscher selbst gekommen.