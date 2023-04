Umzug von Volkshochschule und Musikschule Das ändert sich mit dem neuen Standort der VHS Voreifel in Rheinbach

Es sind Begegnungen wie diese, von denen Barbara Hausmanns immer wieder schwärmt. Während die Direktorin der Volkshochschule (VHS) Voreifel noch die Presse im Flur verabschiedet, kommt ein Kollege von der Musikschule durch die Tür. Ein paar Worte, ein Gruß, auch eine kurze Absprache: Der persönliche Austausch der Mitarbeiter ist einer von vielen Vorteilen, die der Umzug ermöglicht hat. Seit Anfang des Jahres befinden sich VHS und Musikschule am neuen Standort an der Koblenzer Straße in Rheinbach, wo es endlich ausreichend Platz für alle Mitarbeitenden und eigene Kursräume gibt.