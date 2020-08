Ermittlungen in Rheinbach : Diebe brechen zwei Trecker auf Firmengelände auf

Ermittlungen in Rheinbach

Rheinbach Unbekannte Täter sind auf ein Firmengelände in Rheinbach-Oberdrees eingebrochen und haben hochwertige Technik aus zwei Traktoren gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Auf Bordcomputer und ein hochwertiges Navigationssystem aus zwei Traktoren hatten es Diebe in Rheinbach abgesehen. Zwischen Montag nach 17 Uhr und Mittwochmittag 11.30 Uhr waren unbekannte Täter über einen etwa zwei Meter hohen Zaun auf das großflächige Gelände einer Firma an der Straße Im Broich in Oberdrees eingedrungen. Nach Angaben der Polizei hatten sie es auf zwei Traktoren abgesehen, die auf dem Firmengelände abgestellt sind.