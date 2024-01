Baustellen im Linksrheinischen Diese Baustellen stehen 2024 an

■ Swisttal: Fahrbahnsanierung im Bereich zwischen Swisttal-Dünstekoven und Kreuzung Vier Bänke (B 56) auf einer Länge von rund 400 Metern. Bauzeit voraussichtlich zwei bis drei Wochen. In Swisttal-Ludendorf gibt es außerdem eine gemeinsame Baumaßnahme an der B 56 mit der Gemeinde Swisttal. Noch bis August 2024 wird dort in der Rathausstraße (B 56) und dem Wirtschaftsweg entlang des Orbachs ein neuer Mischwasserkanal verlegt. Zudem wird im Bereich zwischen Rathausstraße 115 (Rathaus) und Ortsausgang Ludendorf Richtung Miel (Höhe Wasserwerk) die Bundesstraße B 56 inklusive der Nebenanlagen komplett saniert. Die Baumaßnahme ist in drei Bauabschnitte aufgeteilt. Im ersten Abschnitt wird der Mischwasserkanal zwischen dem Regenüberlaufbecken des Erftverbands und der B 56 (Höhe Wasserwerk) entlang des Wirtschaftsweges neben dem Orbach verlegt. Die B 56 ist nicht von der Baumaßnahme betroffen. Es wird jedoch eine Baustellenausfahrt auf die B 56 eingerichtet.