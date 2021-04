Nahversorgung in Rheinbach : Discounter hat Interesse an Oberdrees

Rheinbach Am Ortseingang von Oberdrees könnte zwischen B266 und K65 ein Supermarkt entstehen. Die Stadt wartet auf eine Rückmeldung des Projektentwicklers.

Die viertgrößte Ortschaft der Stadt Rheinbach Mitte der 1990er Jahre: An der Bundestraße direkt am Ortseingang gab es ein spanisches Restaurant (ehemaliger Hof Mierbach), in dem der Chef gerne zur Gitarre griff. Es gab die drei Gaststätten Gasthof Bauerfeind am anderen Ende von Oberdrees an der Bundesstraße, Onkel Tom an der Mieler Straße, den Dorfkrug von Familie Dienstknecht an der Frankenstraße und an der Oberdreeser Straße die Bäckerei Schlüter mit einem kleinen Sortiment an Artikeln des täglichen Bedarfs.