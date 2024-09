Prozess um Drogenhandel „Breaking Bad“ an der Raststätte Peppenhoven

Als der Angeklagte in Handschellen in den Gerichtssaal geführt wurde, fühlte man sich an die TV-Serie „Breaking Bad“ erinnert. Mit seinem kurz geschorenen Haar und der Brille erinnerte der 56-Jährige nicht nur von seinem Äußeren her an den Protagonisten der Serie um einen lungenkranken Lehrer, der zum Drogenbaron aufsteigt (siehe Info-Kasten).