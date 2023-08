A61-Rastplatz bei Rheinbach Drogenfahnder finden 51 Kilo Kokain in zwei Autos

Die Drogen mit einem Straßenverkaufswert von rund 2,5 Millionen Euro hätten kaum getarnt in einem Pappkarton in der Reserveradmulde gelegen, sagte Zoll-Sprecher Jens Ahland am Mittwoch. „So einfach machen es die Drogenschmuggler meinen Kolleginnen und Kollegen wirklich selten.“ Dabei sei die Größenordnung der Lieferung außergewöhnlich. „Mehr als 35 Kilogramm Kokain in einem Pkw sind für uns ein neuer Rekordwert.“