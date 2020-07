Prozess in Bonn : Drogenkurier mit sechs Kilo Kokain im Auto erwischt

Ein 22-Jähriger war mit Kokain erwischt worden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Christian Charisius

Bonn/Rheinbach Ein Drogenkurier steht seit Freitag in Bonn vor Gericht. Der 22-Jährige war Zivilfahndern vom Zoll am 5. April bei einer Routinekontrolle auf der Raststätte Peppenhoven ins Netz gegangen - mit einer Menge Drogen in der Konsole.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Leif Kubik

Ein 22-Jähriger steht seit Freitag wegen des Verdachts der „Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“ sowie wegen Beihilfe zum Drogenhandel vor der 3. großen Strafkammer am Bonner Landgericht. Der in Frankfurt lebende Kroate war den Zivilfahndern des Zolls am 5. April bei einer Routinekontrolle auf der Raststätte Peppenhoven ins Netz gegangen. 6643 Gramm Kokain fanden die Beamten in der speziell präparierten Mittelkonsole seines VW Golf.

Er habe Schulden gehabt, sagte der geständige Angeklagte. Ein in Split begonnenes Nautikstudium habe er abgebrochen, und als frisch gebackener Familienvater sei es sein Wunsch gewesen, seiner Partnerin und der gemeinsamen zweijährigen Tochter in der neuen Heimat am Main ein schickes Zuhause einzurichten. In „Balkan-Cafés“ habe er dann eine Gruppe von Montenegrinern kennengelernt, die ihm einen Vorschuss von 20 000 Euro gewährten. Das Geld habe er dann mit Kurierfahrten „abarbeiten“ sollen. Er habe schon Schwarzgeld innerhalb Deutschlands transportiert. Mit dem angeklagten Drogentransport wären seine Schulden um 3000 Euro gesunken.