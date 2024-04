Ehrenamtliches Engagment im Gefängnis „Man muss auch ein Menschenfreund sein“

Gaddum: Wir haben vier Gruppen, zwei davon sind religiös ausgerichtet. Dann gibt es eine offene Gesprächsgruppe für die Gefangenen. In dieser kann es etwa um Unzufriedenheit in der JVA gehen, aber auch um Probleme mit Angehörigen gehen. Und dann ist da die Musikgruppe. Was wir lange Zeit hatten und was sehr gut ankam, war eine Malgruppe. Wir hoffen, dass das wir auch wieder anbieten können. Leider ist der Ehrenamtler, der die Malgruppe angeboten hatte, verstorben. Es gab auch mal eine Gruppe mit dem Schwerpunkt Suchterkrankungen. Auch dafür würden wir gerne wieder Ehrenamtliche finden. Eigentlich sind beim ehrenamtlichen Engagement in der JVA der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Früher gab es auch mal eine Tanzgruppe.