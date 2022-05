Kinderbuch für Geflüchtete : „Luis und Lea“ begrüßen ukrainische Kinder in Rheinbach

Rheinbach Als Willkommensgeschenk bekammen ukrainische Kinder in Rheinbach ein Bilderbuch in zwei Sprachen.

Luis und Lea sind Geschwister. Mit ihrem Opa Balduin, der früher zur See gefahren ist und heute auf einem Bauernhof lebt, und ihren Freunden erleben sie allerlei spannende Geschichten. Melanie und Norbert Klotz aus Wiehl haben die Reihe aus postkartengroßen Heftchen vor zwei Jahren entwickelt. Die neue Folge heißt „Neue Freunde“ und befasst sich mit einem sehr aktuellen Thema. Darum bekommen geflüchtete Kinder aus der Ukraine das Buch in Rheinbach als Willkommensgeschenk.

In der Geschichte holen Luis und Lea mit ihrem Opa neue Freunde am Bahnhof ab. Artem und Sophia kommen mit ihrer Mutter Maria aber nicht freiwillig nach Deutschland. Sie stammen aus einem Land, in dem die Menschen in ihren Häusern nicht mehr sicher sind. Deshalb müssen sie von dort fliehen. Auf Opas Bauernhof finden sie ein neues Zuhause. Die Kinder verstehen zwar die jeweils andere Sprache nicht. Aber sie verstehen sich trotzdem, spielen zusammen Fußball und streicheln die Tiere auf dem Hof.