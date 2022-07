Ein Jahr nach der Flut : Peppenhovener erinnern sich an die Katastrophe

Rheinbach-Peppenhoven In der Flutkatastrophe standen die Straßen in Peppenhoven unter Wasser, der Tüttelbach überflutete fast das ganze Dorf. Ein Jahr später trafen sich die Anwohner zum Gedenken an die Katastrophe, aber auch zur Erinnerung an die Hilfsbereitschaft.

Wer Glück hatte, hatte nur klares Wasser im Haus

Am Treffpunkt Dorfbrunnen waren dazu gut 60 Peppenhovener zusammengekommen, was etwa der Hälfte der Bewohner entsprechen dürfte. Rund ein Jahr danach blickten sie gemeinsam zurück und feierten die durch die gegenseitige Hilfsbereitschaft gefestigte Gemeinschaft. Die Durchgangsstraßen seien reißende Flüsse gewesen, so Bayer über die Katastrophe. Der Tüttelbach hatte fast das ganze Dorf überflutet. Die Keller der meisten Häuser liefen voll Wasser, mehrere Öltanks seien „hochgekommen“. Einige Häuser hatten „Glück“ und nur wenig klares Wasser, wie Ortsvorsteher Bayer selbst: „Wir hatten nur 30 Zentimeter klares Wasser im Keller, weil der Strom ausgefallen war.“ Andere dagegen hatte es schwerer getroffen. Zu diesen gehörte Familie Kuhlmann. „Wir waren zu dem Zeitpunkt in Österreich in Urlaub“, erzählte Stefan Kuhlmann. Über das, was zu Hause passierte, habe ihn stündlich ein Nachbar informiert. Wie Kuhlmann auf Fotos zeigte, die an einer Schautafel ausgehängt waren, stand das Wasser schnell auf halber Höhe der Kellerfenster. „Dann sind die Kellerfenster durch den Druck des Wassers rausgebrochen. Und im Keller hat das Wasser eine geschlossene Tür durchschlagen“, sagte er. Das Brackwasser habe bis unter die Kellerdecke gestanden, die Ölheizung aufgeschwemmt und umgekippt. Stefan und Uta Kuhlmann machten sich mit ihren beiden Söhnen im Alter von 15 und 16 Jahren auf den Rückweg aus dem Urlaub und waren am nächsten Mittag zu Hause. Die Freiwillige Feuerwehr habe da schon ihren Keller ausgepumpt. Die Häuser mit Ölheizung seien dabei bevorzugt worden, das sei ihr Glück gewesen, so Stefan Kuhlmann. Die Zimmer der beiden Söhne allerdings waren verloren, die Jungen mussten sich die nächsten Monate ein kleines, bisher als Büro genutztes Zimmer teilen. Inzwischen hat Familie Kuhlmann ihr Haus wieder saniert, eine Wärmepumpe statt einer Ölheizung eingebaut und die Söhne haben wieder ihre eigenen Zimmer.