Artenschutz in Rheinbach : Ein neues Hotel für Spatzen und Schleiereulen

Nabu-Vorstand Peter Meyer richtet mit Helfern den Trafoturm in Queckenberg für Natur- und Artenschutzprojekte her. Foto: Axel Vogel

Rheinbach-Queckenberg Der Nabu richtet den ehemaligen Trafoturm in Queckenberg als Rückzugsraum für Vögel und Fledermäuse her.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Axel Vogel

Ausgediente Trafotürme, die einst Energieversorger gebaut und betrieben haben, für Belange des Naturschutzes zu nutzen, öffnet viele Möglicheiten. Die Ansicht vertritt zumindest der Swisttaler Peter Meyer, Vizevorsitzender im Bonner Nabu.

Der Naturschutzbund nutzt bereits vier ausrangierte Trafotürme in der Region für Natur- und Artschutzprojekte: in Klein-Altendorf, Ludendorf, Merl und Gielsdorf, etwa als Nisthilfe für Schleiereulen, Turmfalken, Mauersegler und Mehlschwalben. Auch Sperlinge sind in den Türmen mittlerweile zu Hause. „Diese Türme sind für viele Greifvogelarten in der Region mangels Wegfall natürlicher Nist- und Brutmöglichkeiten ein ganz wichtiger Rückzugsraum geworden“, betont Meyer.

Günstige Lage des Turms

Seit Anfang des Jahres kann der Nabu nun einen fünften ehemaligen Trafoturm nutzen: Der steht in Rheinbachs Höhenort Queckenberg und war in 1920er Jahren von der damaligen Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerk AG (RWE) gebaut worden. Der letzte Eigentümer Westenergie hatte im vergangenen Jahr der Stadt Rheinbach den Turm „überlassen“, erklärt Edith Feuerborn, Sprecherin der Westenergie-Tochter Westnetz. Der Nabu, der den neuen Turm laut Meyer vor acht Monaten dann von der Stadt Rheinbach gepachtet hat, plant hier Angebote für viele Tiere. Mitte August trafen sich Nabu-Aktive zum ersten Arbeitseinsatz vor Ort.

Es ist vor vor allem die Lage des Queckenberger Trafoturms, der das Bauwerk für Natur- und Artenschutzprojekte so geeignet macht, betont Meyer: „Der Bau liegt unmittelbar am Ortsrand und direkt in der Nähe von weitläufigen Wäldern.“ Daher dürfte der Bau nach Meyers Erfahrungen von Vögeln auch gut angenommen werden, etwa von Greifvögeln. Zudem gebe es in unmittelbarer Nachbarschaft einen großen landwirtschaftlichen Betrieb, was ein größeres Aufkommen von Insekten, eine wichtige Nahrungsgrundlage für Vögel, verspreche.

Mehlschwalben mögen Mücken

Vor allem Mehlschwalben wüssten etwa Mücken und Fliegen auf dem Speiseplan zu schätzen. Genau für diese Spezies richteten die fünf Nabu-Mitglieder bei ihrem ersten Arbeitseinsatz vor Ort auch die ersten Nester ein. „Zudem welche für Mauersegler“, ergänzte Nabu-Mistreiter Hannes Sampels. Was später folgen soll, ist der Innenausbau, sprich Nistgelegenheiten für Turmfalken und Schleiereulen.