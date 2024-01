Kunst in der Schule Ein Roboter würde Bäume pflanzen

Unter den Anwesenden auch der Künstler Martin Scholz, in der Szene als Onkel Dose bekannt, der in einem Workshop die Schülerinnen zunächst zwei Tage in die Graffiti-Kunst einführte, bevor es dann an die Umsetzung eines eigenen Entwurfs ging. „Das Thema Frieden war schnell gefunden“, sagt Scholz über die inhaltlichen Diskussionen zum Motiv. „Aber wir wollten nicht die 1000. Umsetzung eines Schriftzuges mit Peace realisieren. So kurz vor Feierabend am Freitag kam dann von einer Schülerin diese Roboter-Idee. Der Roboter pflanzt einen Baum, weil es auch um das Thema Zukunft ging und wie sie ihre Zukunft sehen. Da waren dann alle direkt begeistert.“ Schulleiter Stefan Schwarzer erinnerte an den prominenten Platz für das neue Kunstwerk. „An gleicher Stelle hing seit Einzug ins Schulgebäude in den Siebzigern ein Kunstwerk, das an den Ersten Weltkrieg erinnerte, was in seinem ganzen Gestus aber nicht mehr zeitgemäß war.“