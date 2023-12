Einbruch in Rheinbach Unbekannte erbeuten Schmuck und Bargeld

Bisher unbekannte Täter sind am Donnerstagabend in Rheinbach in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach Polizeiermittlungen brachen die Unbekannten zwischen 20.40 und 22.15 Uhr die Terrassentür des Hauses am Linckeweg auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten.