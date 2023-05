Autismus Warum der Staat Lars keine Eins-zu-Eins-Betreuung ermöglicht

Wenn man viel Zeit in Lars investiert, könnte man für den 18-Jährigen noch ganz viel erreichen. Darin sind sich Mutter Corinna Schwindt und Sozialpädagogin Hannah einig. Was nicht selbstverständlich ist, denn der 18-Jährige ist Autist mit einer geistigen Behinderung und hat ADHS. Wenn Lars einen Rahmen gesteckt bekommt, der intensiv mit ihm eingeübt wird, kann er sich in diesem sicheren Rahmen bewegen.