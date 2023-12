Elternfinanzierte iPads am St. Joseph-Gymnasium in Rheinbach „Es war wichtig, dass wir mit den Tablets für Schüler so schnell gestartet sind“

Michael Bornemann, Schulleiter am St. Joseph-Gymnasium, musste sich zum Start der ersten iPad-Klassen zunächst einiges an Kritik aus der Elternschaft anhören. Barbara Kirfel, Vorsitzende der Elternpflegschaft, dazu: „Die digitalen Endgeräte sind ja nur in der Version als elternfinanzierte Geräte möglich (siehe Infokasten Schulministerium NRW). Da gab es berechtigterweise zum Start Unruhe, weil das für viele eine kurzfristige, höhere Ausgabe war. Im Nachhinein war es aber wichtig, dass wir so schnell gestartet sind, denn sonst hätten wir ein weiteres Jahr verschenkt.“ Neben den hohen Anschaffungskosten für ein solches Gerät hatten einige Eltern vor allem auch mehrere offene Fragen zum Datenschutz, zur Chancengleichheit und zum grundsätzlichen Medienkonzept der Schule. Diese konnten im Nachgang aber alle beantwortet werden und befinden sich mittlerweile als Fragen- und Antwortenkatalog auch auf der Homepage der Schule.