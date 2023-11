Engagement in Rheinbach Elterninitiative erhält wichtigen Preis für den Klimaschutz

Die Elterninitiative Naturkindergarten e. V. gewann jüngst den Klimaschutzpreis der Westenergie in Rheinbach. Damit profitiert die naturnahe Bildungsstätte für die Kleinsten von 2500 Euro Preisgeld für ihren Vorstoß, einen möglichst großen Teil der in der Einrichtung benötigten Energie zukünftig per Photovoltaikanlage zu gewinnen. Weil die Eignung des städtischen Gebäudedachs für die Installation unklar war, soll die Anlage auf dem kitaeigenen Anbau in Betrieb gehen.