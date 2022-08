Energie sparen : In Rheinbach gehen nachts viele Lichter aus

Rheinbach Wie kann die Stadt Rheinbach Energie einsparen? Darüber haben die Fraktionen im Haupt- und Finanzausschuss jetzt entschieden.

Zu den öffentlichen Energiesparmaßnahmen gehören: Abschalten der Springbrunnen wie am Martinsplatz, Verzicht auf die dekorative Illumination von Hexenturm, Wasemer Turm und anderen öffentlichen Gebäuden und Plätzen, Verzicht auf die präventive Beleuchtung am Sportplatz Oberdrees. Abgeschaltet werden in den Nachtstunden von 22 bis 5 Uhr die Beleuchtung der Zuwege und entlang der Sportplätze Wormersdorf und Flerzheim sowie an den Zuwegen zu Wasserwerk/Baubetriebshof, zu den Friedhöfen Niederdrees und Waldfriedhof, am Fußweg zwischen Notunterkunft Schornbusch und Kreisverkehr Münstereifeler Straße sowie des Parkplatzes „Am neuen Wasserwerk“.