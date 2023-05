Wie Bürger zum Klimaschutz beitragen können Energiegenossenschaft: Klima-Chance für Rheinbach und Meckenheim

Für die Energiewende und den Klimaschutz sind nicht nur Großprojekte unter der Ägide der Bundesregierung wichtig, auch der Basisarbeit in einzelnen Kommunen kommt große Bedeutung zu. Diese Erkenntnis hat in den vergangenen Jahren ein Umdenken angestoßen, aber noch werden die Möglichkeiten, wie auch kleinere Gemeinden und sogar einzelne Bürgerinnen und Bürger etwas tun können, nicht ausgeschöpft. Längst nicht überall gibt es beispielsweise sogenannte Energiegenossenschaften, die in Eigenregie Projekte rund um Ökostrom umsetzen. In Rheinbach und Meckenheim könnte sich das bald ändern. Was ist das für ein zartes Pflänzchen, das in den beiden Voreifelkommunen sprießt?