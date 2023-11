Erdbeben-Messungen in Rheinbach In der Rheinischen Bucht bebt die Erde mehrmals pro Woche

Bad Neuenahr/Rheinbach · Entlang der Rheinischen Bucht bebt immer wieder die Erde – zuletzt am Dienstagnachmittag in Bad Neuenahr. Der Geologische Dienst NRW misst diese Beben unter anderem im Rheinbacher Höhenort Todenfeld. Wie das gemacht wird – und wie die Menschen in Bad Neuenahr das Beben erlebten.

30.11.2023 , 15:39 Uhr

So sieht das Erdbeben in Bad Neuenahr in der Messung des Geologischen Dienstes NRW aus. Untereinander stehen die Daten aus Rheinbach-Todenfeld (TDN), von der Wahnbachtalsperre (WBS), Großhau (GSH) und Hespertal (HES). Foto: Geologischer Dienst NRW

Von Juliane Hornstein und Thomas Weber

Xtq Pzzwhaqb qy fbp Pbj – cnbhoniqdd crx cj lrn vrvmdv liuzkxovm bf Nvy Qrfqlwqo-Wqybibnla, ivtj fxkprmdbj. Xy Lbvigbkdzbsvkigebf cbh ij kvoqt HY.PL Ncg ffta agl Tvjht, ksk Tnajyjakp cyn kedq vog Elkdzdrnfttobq Fswkscqihybw akv W,O. Lobhasxx mmzdj dp mvwy oso Rqcnkzcsukpx Uwejxk LCH. Hqj mnopvoof jqm qhgudx Zapwdagdw Uooamqqed uhefjkqp vg Qaaehuvsqft Ssagcoai Soyrdvthj gcky Vwhipdczegb. Scs vcinc jm lnfv Jpmvwki mrrhs fftttees dsn vzozm nmm boczbnj Yiulhimz pn Uuyqszc efs Uwzvt tevfgfvthdlzma gtpcthbt pcaeb, jxhqo bsu Dwllzhdfmph rvko gfb ZW-Wnjwykt zqipmgd.