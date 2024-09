Erneuerbare Energien Rheinbach soll einen Windpark bekommen

Rheinbach · Die Pläne für einen Windpark in Rheinbach könnten jetzt konkreter werden. So viele Anlagen will das Unternehmen bauen - und so will es mögliche Konflikte dabei lösen.

04.09.2024 , 15:00 Uhr

Ein Unternehmen will Windräder im Wald bei Hilberath und Todenfeld bauen. Symbolbild: dpa Foto: picture alliance/dpa/Daniel Vogl

Von Christoph Meurer Redakteur Vorgebirge