Freizeitspaß für Familien : Erste digitale Rallye zur Rheinbacher Geschichte

Was die Kanonenkugel mit der Rallye zu tun hat, fanden Anton (l.) und Oskar beim Spielen heraus. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Heimatverein und Stadtarchiv entwickelten gemeinsam eine Schnitzeljagd. Dabei führt eine Handy-App zu 13 historisch spannenden Orten in Rheinbach. Birgit Preywisch-Schrick hat sie mit Anton (neun Jahre) und Oskar (zehn Jahre) für den GA getestet.

Die Flutkatastrophe ist auch knapp drei Wochen nach dem 14./15 Juli das vorherrschende Thema in der Voreifel. Wer ein wenig Ablenkung für seine Kinder sucht oder einfach einmal wieder etwas Schönes mit ihnen unternehmen will, kann in Rheinbach auf Geschichtsrallye gehen. Birgit Preywisch-Schrick, ihr Sohn Oskar (10) und dessen Freund Anton (9) haben die digitale Rallye für den GA getestest.