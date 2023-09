Musikwettbewerb Erster Platz für die Rheinbacher Geigerin Judith Stapf

Die Geigerin Judith Stapf beeindruckt schon seit ihrer Kindheit nicht nur in Rheinbach die Musikszene. So spielte sie beispielsweise im Deutschen Bundestag zu Ehren der Opfer des Nationalsozialismus. Sie hat bereits mehrfach Preise in internationalen Wettbewerben gewonnen. Das Klaviertrio Orelon traf sich an der Kölner Musikhochschule und spielt seit 2018 zusammen. Es gilt als eines der vielversprechendsten Deutschen Ensembles.