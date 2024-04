EU war Thema in Gesamtschule Rheinbach Politisches Speed-Dating mit Wermutstropfen

Für die anwesenden Jugendlichen war es wahrscheinlich sogar die informativere Lösung, an Tischgruppen mit den einzelnen Politikern reden zu können. Über die geringe Beteiligung war die Rheinbacher SPD-Vorsitzende Ute Krupp aber trotzdem nicht glücklich. Eine Pflichtveranstaltung während des Unterrichts wie im Erzbischöflichen Gymnasium Sankt Joseph wäre besser gewesen, sagte sie. An jede Schule sei überdies eine ausreichende Zahl Flyer zur Podiumsdiskussion abgegeben worden, von denen die Jugendlichen aber angeblich nichts wussten. „Wenn in der Gesamtschule nicht einmal die Flyer verteilt wurden, ist das ein Armutszeugnis für die Schule und die politische Bildung“, sagte Krupp.