„Voreifel – Bäche der Swist“ Warum das EU-Projekt mehr als nur Gewässerschutz ist

Neben diesen beiden Ideen, deren Antragsreife jetzt geprüft wird, gibt es noch weitere Vorschläge, die bis zum 5. November Antragsreife erlangen könnten. Da geht es um die insektenfreundliche Bepflanzung kommunaler Flächen, um die Anlage von Dorfgärten, die auch als soziale Treffpunkte funktionieren sollen, und um Wasserspielflächen für Kinder an Bächen. In Zusammenarbeit mit den Schulen soll das Projekt „Blaues Klassenzimmer“ entwickelt werden. Die Schülerinnen und Schüler kommen an einer geeigneten Stelle an der Swist zusammen und erfahren dort alles über den Lebensraum Wasser: Welche Tiere und Pflanzen leben am und im Bach? Wie entsteht Hochwasser? Wie können die Menschen den Bach sauber halten? Unterricht am Ufer also. Denkbar sind laut Gilges auch kostenlose Theaterworkshops für Schulklassen und andere Gruppen.