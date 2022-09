Polizeieinsatz : Unbekannte sprengen Geldautomaten in Gewerbegebiet in Flamersheim

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Gewerbegebiet in Flamersheim

Flamersheim In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte einen Geldautomaten in Euskirchen-Flamersheim gesprengt. Gegenwärtig ist noch unklar, ob die Täter auch Beute machen konnten.

Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen einen Geldautomaten bei Flamersheim gesprengt. Der auf einem Gewerbegelände in der Christian-Schäfer-Straße freistehende Automat sei um drei oder vier Uhr nachts explodiert, teilte die Polizei dem GA vor Ort mit. Dabei seien mehrere Tausend Euro an Bargeld auf dem Boden gelandet. Die Polizei habe dieses sichergestellt, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen. Es handele sich demnach um eine Summe im niedrigen fünfstelligen Bereich.