Polizei ermittelt : Frau findet Sexpuppen an Feldweg bei Rheinbach

Frau findet Sexpuppen an Feldweg bei Rheinbach

In diesen Kartons befanden sich die Sexpuppen. Foto: Polizei Euskirchen

Euskirchen/Rheinbach Eine ungewöhnlichen Fund hat eine Frau zwischen Euskirchen-Flamersheim und Rheinbach-Loch gemacht. Weil auch ein verbotener Gegenstand darunter war, ermittelt nun die Polizei.

Eine Spaziergängerin hat am vergangenen Mittwoch gegen 9 Uhr die Polizei über einen ungewöhnlichen Fund auf einem Feldweg zwischen Euskirchen-Flamersheim und Rheinbach-Loch informiert. Auf einer Bank im Klostertal lagen nach Mitteilung der Kreispolizeibehörde Euskirchen zwei Kartons, in denen sich zwei Sexpuppen befanden. Eine der Sexpuppen habe ein kindliches Erscheinungsbild, so die Polizei weiter.