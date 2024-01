Fahrradstraßen in Rheinbach Der bestehende Weg ist laut ADFC keine Alternative zur Fahrradstraße

Ob die Fahrradstraße am Stadtpark außerdem für den generellen Kfz-Verkehr freigegeben werden sollte, sei allerdings eine andere Frage. Diese möchte der ADFC mit Mitgliedern der Stadtratsfraktionen und allen interessierten in einer öffentlichen Versammlung diskutieren. Wer darüber und über die Zukunft des Radverkehrs in Rheinbach mitreden möchte, ist für Freitag, 26. Januar, ab 19.30 Uhr in den Ratssaal im Glasmuseum am Himmeroder Hof eingeladen.