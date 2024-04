Kommentar zur Fahrradstraßen-Debatte in Rheinbach Rat und Verwaltung spielen Schwarzer Peter

Was bitte ist an der Rheinbacher Stadtspitze los? Dass Rat und Verwaltungschef nicht immer ideal zusammenarbeiten, zeigt sich bereits seit einer Weile. Schließlich hat der parteilose Bürgermeister Ludger Banken die Mehrheit im gewählten Gremium verloren. Die Grünen, für die er einst mit angetreten ist, kooperieren meist mit der CDU – und in den Fällen, in denen parteiübergreifend Einigkeit herrscht, scheint Rat gegen Verwaltung zu stehen – wie nun in der Debatte um die Fahrradstraßen.