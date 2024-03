Streit um neue Verkehrsregelung Fahrradstraßen in Rheinbach: Politik setzt freie Fahrt für Autos durch

Mit einem politischen Knall hat der Streit über die neuen Fahrradstraßen in Rheinbach am Dienstagabend ein Ende gefunden – bis auf Weiteres. Am Ende einer hitzigen Debatte im Ausschuss für Umwelt und Mobilität stand eine Mehrheit von acht zu fünf Stimmen für eine Öffnung der Straßen für den allgemeinen motorisierten Verkehr. Die Beschränkung der Nutzung auf Anlieger wird also wieder aufgehoben. Die Schilder „Anlieger frei“ müssen getauscht werden gegen den Hinweis „Kfz frei“.