Einmal rund um die Stadt Auf diesen Wegen können Rheinbacher Fahrradstraßen umfahren werden

Rheinbach · Fahrradstraßen stehen in Rheinbach in der Kritik. Durch die Sperrung für den Durchgangsverkehr machten sie lange Umwege nötig, so die Vorwürfe - was nicht im Sinne des Klimaschutzes sei. Wir haben Alternativrouten ausgearbeitet - in einem Fall geht es einmal fast ganz um Rheinbach.

11.01.2024 , 16:00 Uhr

Die Rheinbacher Fahrradstraßen sind für den Durchgangsverkehr gesperrt. Welche Alternativrouten bieten sich dann an? Foto: Axel Vogel

Von Juliane Hornstein Redakteurin Vorgebirge

Die Rheinbacher Fahrradstraßen bleiben erst einmal, wie sie sind: für den Durchgangsverkehr gesperrt. Was besonders ärgerlich ist für alle, die diese Wege bislang genutzt haben, um möglichst unkompliziert mit dem Auto durch die Stadt zu kommen. Für einige sind diese Straßen bislang wichtige Verbindungen gewesen. Immer wieder wird beispielsweise in Kommentaren auf Sozialen Medien beklagt, dass nur lange Umwege nötig sind. Wie lassen sich die Fahrradstraßen umfahren? Und wo könnte es dadurch eng werden? Ein Blick in den Stadtplan und auf die Straßen zeigt unterschiedliche Möglichkeiten – mit diversen Problemen.