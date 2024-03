Kommentar Lösung zum Fahrradstraßen-Streit in Rheinbach wird hoffentlich nicht teuer

Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende – mit diesem Ruf zu den Waffen wollte ein preußischer Offizier im frühen 19. Jahrhundert seine Landsleute zu einen Aufstand gegen Napoleon motivieren. Die Rheinbacher Anwohner, die gegen die Verkehrsregelung in den neuen Fahrradstraßen protestiert und gleich mehrere Bürgeranträge an den Stadtrat gestellt hatten, mussten sicherlich weniger Unterdrückung ertragen als ihre Vorfahren unter französischer Besatzung. Schließlich ging es „nur“ darum, ob man mit dem Auto auch als nicht direkter Anlieger noch bestimmte Straßen nutzen oder Umwege in Kauf nehmen muss.