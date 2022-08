Nachhaltig mit Textilien umgehen : Faire Kleidertauschbörse in Rheinbach öffnet Sonntag erstmalig wieder

Rheinbach Nach zwei Jahren Coronapause richtet die Rheinbacher Fairtrade-Steuerungsgruppe ihre siebte faire Kleidertauschbörse aus. Willkommen ist auch, wer keine eigenen Sachen mitbringt.

Wer kennt es nicht: Der Kleiderschrank ist voll, aber manche Hosen, Röcke oder Blusen hüten schon lange nur noch die Regale. Was noch in gutem Zustand ist, könnte bei der Kleiderspende oder auf dem Trödelmarkt besser aufgehoben sein – oder man nutzt eine Alternative, die nun nach zwei Jahren Corona-Zwangspause zum siebten Mal in Rheinbach angeboten wird: Die faire Kleidertauschbörse der Fairtrade Steuerungsgruppe öffnet am Sonntagnachmittag, 14. August, wieder ihre Pforten.

Wer den Besuch in Erwägung zieht, prüft am besten schon jetzt, was der Kleiderschrank hergibt. Bis zu 15 Kleidungsstücke pro Person können am Eingang abgegeben werden, bevor man durch die Sachen stöbert, die andere mitgebracht haben. Pia Grünberg, Sprecherin der Fairtrade-Steuerungsgruppe Rheinbach, zählt auf, was sich lohnt: Am besten laufen würden Hosen, Röcke, Kleider, T-Shirts und Pullover. Auch an Jacken und Mänteln, Schals und Taschen bestehe ein gewisses Interesse – Schuhe, Unterwäsche und Bademode hingegen könne man zu Hause lassen. In jedem Fall sollten die Sachen sauber und frei von deutlichen Schäden sein.