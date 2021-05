Bundeswehrgelände in Euskirchen : Brennender Kraftstofftank sorgte für Großbrand im Munitionslager

Bundeswehrgelände in Euskirchen

Auf einem Gelände der Bundeswehr ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Foto: Axel Vogel

Update Euskirchen Im Munitionslager Rheinbach der Bundeswehr in Euskirchen hat ein Kraftstofftank am Dienstag für einen Großbrand gesorgt. Über dem Gelände breitete sich eine riesige Rauchwolke aus, die auch noch von Weitem zu sehen war.

Die Rauchsäule über dem Rheinbacher Wald war kilometerweit zu sehen. Im Munitionslager der Bundeswehr bei Gut Waldau, auf dem Gebiet der Stadt Euskirchen, ist am Dienstag gegen 15.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Beim Betanken eines 950-Liter-Tanks geriet ein mit Dieselkraftstoff beladener Lastzug in Brand. Menschen wurden nicht verletzt. Die Munitionslager auf dem Gelände waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr, sagte ein Sprecher der Bundeswehr.