Feuer in der Hollerithstraße : Verteilerkasten in Mehrfamilienhaus brennt in Rheinbach

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Rheinbach hat ein Verteilerkasten gebrannt. Foto: Axel Vogel

Rheinbach In Rheinbach in der Hollerithstraße hat am Samstagmittag der Verteilerkasten in einem Mehrfamilienhaus gebrannt, dabei kam es zu starker Rauchentwicklung.



Mit 25 Einsatzkräften hat die Feuerwehr am Samstag gegen 12 Uhr den brennenden Verteilerkasten im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hollerithstraße in Rheinbach gelöscht.

Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Es kam dabei zu starker Rauchentwicklung. Der Qualm breitete sich im gesamten Haus aus. Das Gebäude wurde anschließend von der Feuerwehr entlüftet.

(ga)