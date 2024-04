Auf Discounter-Parkplatz Schlange in Rheinbach gefunden

Rheinbach · Am Dienstagmittag wurde eine Würgeschlange auf dem Parkplatz eines Discounters in Rheinbach gefunden. Das Tier wurde eingefangen und in einen Tierpark gebracht.

30.04.2024 , 18:22 Uhr

Am Dienstagmittag wurde eine Schlange auf dem Parkplatz eines Discounters in Rheinbach gefunden. Foto: Feuerwehr Rheinbach





Von Deborah Watter