Frankenweg gesperrt : Feuerwehr Rheinbach rückt zu Dachstuhlbrand in Oberdrees aus

Feuerwehreinsatz in Oberdrees. Foto: Axel Vogel

Oberdrees In Oberdrees in der Frankenstrasse hat am Samstagmittag ein Dachstuhl gebrannt und für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt.



Das Feuer in der Zwischendecke eines Dachstuhls in der Frankenstrasse in Oberdrees konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden, berichtet Sprecherin Katarina Knoch von der Rheinbacher Feuerwehr.

Mehrere Einheiten der Rheinbacher Feuerwehren rückten zu dem Dachstuhlbrand in Oberdrees am Samstagmittag aus.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste der Frankenweg voll gesperrt werden. Im Einsatz waren insgesamt 53 Rettungskräfte, verletzt wurde niemand.

(ga)