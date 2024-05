Einsatz in Rheinbach Feuerwehr verhinderte Wassereinbruch in mehreren Hauskellern

Gegen 14.30 Uhr am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr in Rheinbach alarmiert. Anhaltende starke Regenfälle in der Nacht und im Laufe des Vormittags hatten die an die Wohnbebauung im Süden von Rheinbach angrenzenden Felder teilweise unter Wasser gestellt. Am Nachmittag drohte deswegen die Straße „An der Glasfachschule“ überspült zu werden.