Rheinbach : Feuerwehr rückt für brennende Küche aus

In Rheinbach hat es am Freitagabend in einer Küche gebrannt. Foto: ga

Rheinbach In Rheinbach hat es am Freitag in einer Küche gebrannt. Die Bewohner konnten den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen.



In Rheinbach hat es am Freitagabend gegen 18.20 Uhr in einer Küche gebrannt. Die Feuerwehr rückte aus, doch die Bewohner hatten den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig gelöscht. Eine Person wurde von Rettungskräften behandelt. Die Einsatzkräfte überprüften den Bereich mit einer Wärmebildkamera und lüfteten die Wohnung.

(ga)