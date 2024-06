Nach Feuerwehreinsatz in Rheinbach Diese Gefahren bestehen beim Tanken

Viel Blaulicht, Einsatzfahrzeuge und Sperrungen: Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz musste die Rheinbacher Feuerwehr vergangene Woche in die Kernstadt ausrücken. In einer großen Tankstelle an der Meckenheimer Straße war dem Fahrer eines alten Mercedes beim Betanken seines Fahrzeuges ein Missgeschick passiert: Das eingefüllt Benzin floss durch eine undichte Stelle am Tank wieder aus dem Fahrzeug heraus auf den Boden der Tankstelle zwischen die Zapfsäulen. Bei so einer Pfütze ist die Feuerwehr gefragt, wie die Fachleute im Nachhinein erklärten.