Feuerwehreinsatz an der L113 : Über 100 Strohballen brennen auf einem Feld bei Rheinbach

An der L113 bei Rheinbach brennen über 100 Ballen einer so genannten Strohmiete. Der Bauer ist vor Ort und überwacht zusammen mit der Einsatzkräften der Feuerwehr Rheinbach den Brand. Foto: Ulrich Felsmann

Rheinbach Am Freitagabend musste die Feuerwehr Rheinbach zu einem Feld an der L113 ausrücken. Über hundert Strohballen waren aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Polizei ermittelt.



Gegen 19 Uhr am Freitagabend wurde die Feuerwehr Rheinbach alarmiert. Der Grund ist ein Brand einer so genannten Strohmiete auf einem Feld an der L113. Über 100 aufgeschichtete Strohballen stehen in Flammen und werden von den Ensatzkräften unter Kontrolle gehalten.

Der alarmierte Bauer Hurbert Werner hat laut eigener Aussage vorsorglich mehrere Meter Getreide des unmittelbar an die Strohmiete angrenzenden Feldes geschnitten, damit das Feuer nicht übergreife. „Das wird eine lange Nacht“, sagte Werner dem GA.

Die Strohballen müssen nun kontrolliert unter Aufsicht abbrennen, so Werner weiter. Später werde sich daran auch die Feuerwehr beteiligen. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass Flammenherde weiteren Schaden in der Umgebung anrichten.