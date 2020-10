Einsatz in Rheinbach : Feuerwehrkräfte müssen brennende Kaffeemaschine löschen

Einsatz in Rheinbach

Rheinbach Eine brennende Kaffeemaschine hat am Samstag die Feuerwehr in Rheinbach auf den Plan gerufen. Rund 25 Kräfte waren im Einsatz.

Es sah spektakulärer aus, als es letztlich war: Mit mehreren Fahrzeugen und rund 25 Mann ist die Rheinbacher Feuerwehr am Samstagnachmittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Lindenplatz ausgerückt. Anwohner hatten Qualm festgestellt und den Notruf gewählt.