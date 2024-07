Kommentar zum Umgang mit Waldflächen Fichtenwälder gehören abgeschafft

Meinung · So wie aus der Flut von 2021 müssen auch aus dem Waldsterben Lehren gezogen werden, findet GA-Redakteur Alexander C. Barth – vor allem mit Blick auf das, was in Sachen Klimawandel noch bevorsteht.

02.07.2024 , 18:00 Uhr

Mischwald mit resistenten Arten wie Eichen (hier in Rheinbach) gilt als nachhaltige Lösung gegen die Folgen des Klimawandels. Monokulturen vor allem aus Fichten sind sehr anfällig. Foto: Alexander C. Barth