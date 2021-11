Musik in Rheinbach : Fidelia Wormersbach spielt mit 2G und Tests für Musiker

Musik in Rheinbach

Das diesjährige Jahreskonzert der Fidelia Wormersdorf spielte unter dem Titel „Joy of Music“. Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder drinnen und mit einem rigorosen 2G-Modell und Testkonzept.

Das erste Indoor-Konzert seit Beginn der Pandemie

Mit fast 50 Musizierenden präsentierte das Orchester damit das Ergebnis seiner Teilnahme am bundesweiten Förderprogramm „Komm – h(o)er und spiel mit“ im Rahmen von Neustart Kultur. Nach dem Open-Air-Benefiz-Konzert mit zwei weiteren Ensembles in Meckenheim und einem Mitmach-Konzert im Freizeitpark war dies das erste Indoor-Konzert, das unter der 2G-Regel und mit zusätzlichen Tests für die Orchestermitglieder stattfand.

Bewusst hatte Dirigent Stefan Klein ein Programm zusammengestellt, das den Zuhörenden ebenso wie den Musizierenden „Freude an der Musik“ brachte, mit bekannten Melodien etwa von Ennio Morricone, Astor Piazzolla und ABBA, aber auch Beethoven. Mit der „Fanfare“ von Satoshi Yagisawa setzte das Orchester schon gleich zum Auftakt furiose Akzente seines Könnens. Mit „Beethoven’s Greeting“, in dem Philip Sparke Beethovens eigenen Kanon „Freu dich des Lebens“ aufnimmt, reichte die Fidelia „ihren Beitrag zum Beethoven-Jubiläum nach“, so Dirigent Klein. Mit Jacob de Haans „Kraftwerk“ zog das Orchester gezielt die Verbindung zur Flutkatastrophe vom 14./15. Juli dieses Jahres.