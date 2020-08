Sport im Park 2020 gestartet : Fitness auf der Bewegungswiese in Rheinbach

Rheinbach Die zweite Auflage der beliebten Rheinbacher Reihe „Fit sein – Fit bleiben mit Sport im Park 2020“ ist am Montag trotz Tropenhitze gestartet. Täglich bis 4. September außer am Wochenende können sich Sportfans beim kostenlosen Training betätigen.

Alle, die das Deutsche Sportabzeichen ablegen möchten, haben zudem bis zum 1. Oktober immer donnerstags von 18 bis 20 Uhr auf der Sportanlage an der Villeneuver Straße Gelegenheit dazu. Wie bei der Premiere bietet auch in den nächsten Wochen der Stadtsportverband (SSV) in Kooperation mit der Stadt und der Barmer Krankenkasse einen Mix aus Powertraining und Tiefenentspannung an. Um die 800 Personen nahmen 2019 teil – eine Erfolgsbilanz, die, so SSV-Chef Karl-Heinz Carle, „wir gerne in diesem Jahr fortschreiben würden. Es wäre schön, wenn wir am Ende mehr als 1000 Teilnehmer hätten.“ Allerdings: Die Auftaktveranstaltung „Fit Mix“ war mit 30 Teilnehmern nur halb so gut besucht wie 2019. „Das mag zum einen am guten Wetter und den hohen Temperaturen gelegen haben. Zum anderen wurde weniger Werbung gemacht. Viele werden es noch gar nicht gewusst haben“, sagte Übungsleiterin Jennifer Sabel vom Rheinbacher Turn-Verein 1905. Sie hatte kölsche Lieder, die Charts und Schlager mitgebracht, um in die Übungen mit Aerobic zum Aufwärmen, Kraft und Ausdauer mit Beugen und Strecken der Arm- und Beinmuskulatur sowie dem abschließenden Cooldown mit Dehnungen ein wenig Schwung zu bringen.