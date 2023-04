Schäden durch die Flut Warum die Flutkatastrophe auch eine Chance für Flerzheim ist

Die Sporthalle Flerzheim ist Geschichte. Bagger und Abrissunternehmen haben die Halle niedergelegt. Das direkt an der Swist gelegene Gebäude aus den 1970er Jahren, das auch energetisch in diesem „historischen“ Zustand war, war nach den massiven Zerstörungen durch die Flutkatastrophe am 14./15. Juli 2021 nicht mehr zu retten.